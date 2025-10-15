7人組女性ヒップホップグループXGが15日、都内で行われた、ライブ配信イベント「＃青いリアタイマクパ」に出席した。

マクドナルドでは、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティー活動「青いマックの日」を19日に開催する。

同イベントの特別サポーターに就任したXGは生配信に登場。メンバーの推しメニューをセレクトした、31日までの期間限定セットメニュー「BLUE GALAXY SET（ブルーギャラクシーセット）」を食べながらトークを楽しんだ。

メンバーは配信後取材に応じ、リーダーJURIN（23）は「とてもすてきなイベントに携わることができて光栄です。『みんなのラブが、パワーになる』というスローガンの通り、すごく愛であふれた時間でした」と振り返った。

メンバーが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問した様子も公開され、COCONA（19）は「一番印象的だったのが、（同施設の）リビングだけにテレビが置いてあるんです。リビングをみんなが交流できる場にするという、1つの工夫でもあると伺いました」と語った。

今年も残すところ約2カ月強。年内にやっておきたいことを聞かれたHINATA（23）は「あと2カ月ということにびっくり」としつつ、「まだ（メンバー）みんなと旅行に行けてないから、自然だったりに行ってみたい。来年の話をしたり、みんなでゆっくり過ごしたいな」と提案。メンバー一同「どこ行く？」と盛り上がり、HARVEY（22）は「雪山！」と笑顔を見せた。

「＃青いリアタイマクパ」は、ライブ配信を通してリアルタイムで推しと同じメニューを食べながらマクドナルドパーティーを楽しめる新コンテンツ「＃リアタイマクパ」の青いマックの日特別バージョン。「BLUE GALAXY SET」は全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)モバイルオーダー、マックデリバリーサービス限定。