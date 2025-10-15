◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第1戦 ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が、代打で25日ぶりに試合出場した。その後は中堅守備にも就き、好返球で本拠地を沸かせた。

周東がコールされると、大歓声が起こった。同点の9回1死一塁。緒方理貢の代打で出場した。背部痛から復帰し、打席は9月20日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）以来、約1カ月ぶり。その間、実戦形式の練習もしていない。それでも齋藤友貴哉の158キロ直球にも反応した。「意外と当たったから、なんでなんやろうと思いました。打席に立っても不安とか、考えている暇もなかった。打席に立てて良かったと思います」。結果は左飛に倒れたが、手ごたえの方が勝った。

そのまま中堅守備にも付いた。延長10回、先頭レイエスの右中間を襲った当たりを追いかけ、フェンスに跳ね返った打球は素早く二塁に送球し、進塁を許さなかった。「ちょうどいいところにクッション（ボールが）来たので、ラッキーかなと。最初追いながらヤバい、（テラス席に）入ったなと思いながら。（入らずに）良かったと思いました」と振り返った。

回復途上の中、出場可否は試合直前のシートノックまで慎重に判断を待った。「思ったより動けていたので、気をつけながら。動け特に問題なくできたので良かったという感じ」。ベンチスタートから終盤の緊迫した場面で打席に立った。

25日ぶりの出場は、劇的なサヨナラ勝ちで喜びを分かち合った。「雰囲気だけでも味わえたというか、久々に野球ができて楽しいなと思いました」。頼りになる選手会長が帰ってきた。（小畑大悟）