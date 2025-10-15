◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第1戦 ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの山川穂高内野手が、値千金のサヨナラ適時打を放った。延長10回1死満塁で左前へ運んだ。

打席での山川は眼光鋭く投手を見ていた。まさに鬼気迫る表情だった。「当てにいって（守備の）正面をついたりとか、犠牲フライ（狙い）で距離が足りずとか、三振したりとかっていうのにはなりたくないので。自分がしっかり振って、ホームランであれ、ヒットであれ、勝ちは勝ちなので。よかったですね」。高くバウンドした打球は大砲の求める本来の一打ではない。それでも試合を決めただけに試合後の表情は笑顔だった。

成績ではなく、結果が求められる短期決戦。得点さえ入ればいい状況だった。「満塁とかあんまりそういうのは考えず」と振り返ったように、打席ではしっかり振ることに集中した。そんなシンプルな思考の裏には一つの反省もあった。

「状況判断しすぎると集中できなくなっちゃう時もあるので。（レギュラー）シーズン中はそういうところ多く考えすぎて。それで得点圏ちょっと、というかかなり悪かったので。打ってるときって、ランナー二塁だろうが、いなかろうが、ぶりぶり振っている感じなんで」。レギュラーシーズンは不振に苦しんだ。得点圏打率は1割7分6厘。これまでも好機で何度となく見せてきた表情を見せることが減っていた。

昨季に続いてCSで輝いている。「振ったあと、そうやって毎回（本塁打を）打ちたいって思うんですけど。でも、やっぱりインパクトするところに集中を置かないといけないので」。次は会心の一打を見せるかもしれない。（鬼塚淳乃介）