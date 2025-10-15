オリオールズの菅野智之投手（36）が15日、テレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。

ブルワーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦で、ポストシーズン（PS）で日本投手初となる完投勝利を挙げたドジャース・山本由伸の投球を解説した。

現地ブルワーズで取材した元西武の松坂大輔さん（スポニチ本紙評論家）から「今日の山本投手の投球をご覧になってどう思ったか？」「9月に対戦した時と今の大谷選手の違いは？」と2つの質問を受けた。

山本の好投については「ポストシーズンPSという大きな舞台で、しかも完投という形で。ドジャースはブルペンも不安。チームを助けたピッチングだと思う」と菅野。

自身も今季はメジャーで1年間ローテーションを守って2桁10勝を挙げたが、「自分が投げてみて、3巡目4巡目を抑える難しさは本当に実感している。同じ日本人投手として本当に凄いなと思った」と話した。

ドジャース・大谷翔平とは9月7日にメジャー初対決。先頭打者本塁打を含む2打席連続アーチを浴びた。

そんな大谷について菅野は「甘い球を逃さず、長打にする力は本当にずば抜けていると思います。実際に対戦してみて“ここまで凄いんだな”っていうふうに思いました。失投を逃さない力は群を抜いている」。

大谷はこの日のブ軍戦で20打席ぶりの安打を放ったが、PSで打率1割台となかなか結果を出せないでいる。

菅野は「（PS）でピッチャーのレベルも上がる。（相手投手の）集中力やアドレナリンも含めて、なかなか甘い球が来てないのかなと思います」と推察していた。