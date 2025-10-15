¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Êó¥¹¥ÆÀ¸½Ð±é¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö10¾¡¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦64¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤È¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¡£ÂÇ¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬°ã¤¦¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆâ³Ñ¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤í¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤³¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬7¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿7·î10Æü¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ»þÂå¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò´Ó¤ÄÌ¤½¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¥á·³Àï¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤³¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È·è¤á¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤«¤éº¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¡Ö²ò¶Ø¡×¡£¹¥Åê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀ¤³¦¡£¥ª·³¤È¤Î1Ç¯·ÀÌó¤ò½ª¤¨¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¤Þ¤º¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£º£Ç¯10¾¡¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿ÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£