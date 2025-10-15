「可愛すぎる」「素敵な写真」元なでしこ鮫島彩さんがユニ姿の子どもとサッカー観戦
元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが15日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、子どもとのサッカー観戦を報告した。
鮫島さんは「推し活 #WEリーグ #アルビレックス新潟レディース」と綴り、スタンドで子どもを抱いた写真をアップ。デンカビッグスワンスタジアムで行われた新潟Lの試合を観戦したとみられ、子どもはFW川澄奈穂美のユニフォームを着ている。
コメント欄では「素敵な写真」「癒」「可愛すぎる」「これからもアルビ贔屓でお願いします」「次回は6番を着た姿を見たいでーす」などの声が上がった。
現在38歳の鮫島さんは、川澄らとともに長年なでしこジャパンで活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを今年6月に公表した。
