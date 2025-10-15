駒木根葵汰×新原泰佑、『25時、赤坂で Season2』は「恋の先にある愛をお届けする」

現在放送中のドラマ『25時、赤坂で Season2』でW主演を務める駒木根葵汰さんと新原泰佑さん。国内外で注目を浴びた前作の放送終了から約1年半。続編となる本作にかける思いを聞きました。

―― 前作の人気を受け、どのような気持ちで続編に臨みましたか？

駒木根 前作が好評だったことはSNSなどを通じて感じていたので、身が引き締まる思いでした。前作以上の責任感や覚悟を背負ってやっているつもりではいます。

新原 日本のみならずたくさんの国の方々からお声をいただいたので、続編が決定した時は安心感と同時に“絶対に前作を超えるものにしなくてはいけない”という責任感もありました。でも、（隣の駒木根さんが水をこぼす）「この人となら大丈夫」って言おうとしたのに…やっぱダメかも（笑）。

駒木根 僕は大丈夫ですよ（笑顔）。

新原 そうですね、本当に彼となら大丈夫だと思うので、前作以上に楽しんでいただけると思います。

―― 関係性の進展を演じる上で難しかった点はありますか？

駒木根 結ばれた後の二人は僕にとって未知数だったので、新しい作品に入るような気持ちでした。前作では作品について深く話す機会が撮影に入る前はあまりなかったんですが、今回は序盤でじっくりと話すことができたんです。そのおかげで、関係性が深まった後のシーンも一緒にしっかりと向き合えました。

新原 恋の先にある“愛”をお届けすることになるから、前作よりもエンジンの回転速度を速めないと台本に置いていかれちゃう心配があったんです。なので、二人で話し合って同じ目標が見えたことはすごく大きかったと思います。

―― 同じ目標とは？

新原 前作はお互い相手のことで必死だったけれど、今回はそれぞれ自分のことにも必死なんです。お互い別の場所で頑張らなくてはいけないからこそ、演じる僕らの心がひとつになっていないとばらけてしまう。その点はこれからもさらに話し合っていくつもりです。

―― 恋から愛への変容を表現する上で、心がけていることは？

新原 お互い喋らなくても何を考えているか大体わかるから、眠そうな時はそっとしてから（笑）。

駒木根 そう？ ちょっかいかけてきた気がするんだけど（笑）。

新原 起こさなきゃいけない時にちょっかいかけただけです！ お互い自由人なので、マインドを混ぜようとすると水と油みたいに分離しちゃうと思うから、お互いを見ておく、みたいな感じがいい。

駒木根 僕は喜怒哀楽が大きい人間ではないので、彼みたいにピュアな感情を持つ人は稀有な存在。新しい人類を発見したような気持ちでいるので、彼が自由に立ち回っているところを見ていたいんですよね。放し飼いというか…（笑）。

新原 お互い放し飼いだね（笑）。

駒木根 でもすごく刺激的ではあるから、目で追っちゃうんですよ。彼がどんな言動をするのか、無意識に期待しているのかも。

新原 僕が彼に求めるのは…。

駒木根 （即答で）包容力！

新原 前作から包容力推しだよね。僕は彼の映像作品に対する卓越した技術を見て刺激をもらってます。

―― お互いに感謝している点は？

駒木根 彼は現場の雰囲気を明るくする能力にすごく長けているんです。僕にない部分なのですごく助けられているし、感謝してます。

新原 やっぱり風通しが良くてみんながハッピーな現場の方がいいじゃないですか。逆に僕は彼の察知能力に感謝しているんです。撮影中に僕のミスで彼のメイクが崩れちゃった時も、一瞬で察して崩れた部分が写らないようにお芝居を続けてくれて。その勘の鋭さと技術力に毎回助けられています。

駒木根 スーパー戦隊の経験が生きているのかもしれません。ただ基本的に僕は端にいることが多くて、人間観察が好きなので、問題が起きそうな時は少し気にかけたりすることはありますね。

新原 僕らはお互い得意なことが違うからこそ、二人で背中を預け合いながら全方位を見ているようなイメージを持っています。

駒木根葵汰

こまぎね・きいた 2000年1月30日生まれ、茨城県出身。高校生の時にSNSでスカウトされ、モデルとして活動し、その後俳優として幅広く活躍。2026年1月より、初舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』に出演予定。

新原泰佑

にいはら・たいすけ 2000年10月7日生まれ、埼玉県出身。2020年に俳優デビューし、数々の作品に出演。2024年の舞台『インヘリタンス-継承-』と『球体の球体』での演技が評価され、2025年に杉村春子賞を受賞。

Information

『25時、赤坂で Season2』

夏野寛子による累計165万部超えの名作漫画を実写ドラマ化。国内外で話題を呼んだ前作に続き、本作では恋人同士になった羽山麻水と白崎由岐のその後の関係とともに、それぞれの俳優としての葛藤や成長を描く。テレ東系にて毎週水曜深夜1時〜放送中。