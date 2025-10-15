声優の下野紘が１５日、都内で行われたアニメ映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ＆バイロン・ハワード監督、１２月５日公開）の声優解禁イベントに森川智之と出席した。

動物たちが人間のように暮らす楽園「ズートピア」を舞台とした物語の約１０年ぶりとなる続編。森川はキツネのニックの声で前作に続き出演する。

一方、下野の出演はイベント開始時点では公表されていなかった。森川がニックの決めゼリフを言い、下野が出演を報告するというサプライズ。集まったファンから祝福の声が飛び、喜びを分かち合った。担当する声は物語の鍵を握る新キャラクター・ゲイリー。ヘビのキャラクターであることから、「巳（み）年の巳の日」に発表された。

下野にとってはディズニー作品デビュー。声優として「憧れがすごすぎて、遠い存在。いつか出られたらいいなという憧れだった」。その裏には運命とも言うべき出会いがあった。テレビ番組のロケで米ロサンゼルスに行った際、和食レストランで番組スタッフが「リトル・マーメイド」のアリエルや「塔の上のラプンツェル」のラプンツェルのデザインを手掛けたグレン・キーン氏の妻に声をかけられたという。イベントでは、キーン氏からもらったというアリエルのイラスト入りレシートを持参した。

下野は「多才な動物が出てくる中で、面白おかしいだけじゃなくて、色々抱えている中で協力し合って事件を解決していくことで他の動物も協力してくれる」という世界観の魅力を語り、収録を心待ちに。イベント終盤には、森川から役柄をイメージした青色を中心とした花束、台本が贈られた。