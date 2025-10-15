ＭＬＢ１年目のシーズンを終えたオリオールズの菅野智之投手が１５日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）に生出演。この日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルワーズ―ドジャース戦でＭＬＢ初完投勝利を飾った山本由伸投手を称賛した。

現地解説した松坂大輔さんに山本に関する質問を投げかけられると「ポストシーズンという大きな舞台で、しかも完投という形で…。ドジャースもブルペンが不安だったりするのを、チームを助けたピッチングだったと思います」と好投をたたえた。

さらに「自分が投げてみて３巡目、４巡目を抑える難しさっていうのは本当に実感してるので。同じ日本人ピッチャーとして本当にすごいなと思いました。ゲームプランもしっかりできたんじゃないかなと思います」と続けた。

「大前提にストレートを使わないといけないというのがあるので、低めのストレート、高めもそうなんですけど、両サイド、高低にしっかり投げ分けられたというのが好投につながったんじゃないかと思います」と説明した。