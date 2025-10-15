◇女子ジュニアゴルフ アニカ・インビテーショナル・アジアPRESENTED BYサーティワンアイスクリーム第1日（2025年10月14日 静岡県裾野市のファイブハンドレッドクラブ＝6492ヤード、パー72）

メジャー10勝を誇るアニカ・ソレンスタム（55＝スウェーデン）が設立した財団「ANNIKA Foundation」が主催する大会が開幕し、今年全米女子オープンに出場した長沢愛羅（17＝ルネサンス高3年）と、最年少の道上稀唯（13＝滝川二中1年）が5アンダー67をマークし首位に並んだ。

柴崎香凛（17＝山形城北高3年）が4アンダー68で回り1打差の3位につけた。

▼長沢愛羅 首を寝違えてしまい、スタート前の練習場ではうまくボールを打てず、棄権も考えていたんです。でも、コースに出たらアドレナリンの影響か、普通に振れることができました。3番で20メートルの長いバーディパットが決まり、4番でチップインバーディーを決めました。なんか怖くなりましたが、その後もバーディを重ねてよかった。

▼道上稀唯 今日は5バーディー、ノーボギーでしたが、短いパットを外すようなもったいないボギーがなかったのが良かったです。パッティングではアドレスに入る前に慌てず、しっかりとラインを読んだことで、3〜4メートルの距離を入れることができました。目標は優勝ですが、まだ初日が終わっただけなので、明日からも60台を出せるように頑張ります。

▼柴崎香凛 昨日、アニカ・ソレンスタムさんがお話していたことを参考にして、スコアを4つ伸ばせましたが、後半は守りに入ってしまい、1ストロークも伸ばせなかったことが悔しいです。明日からは、いくつで回るとか考えるよりも、やるべきことをしっかり決めて、1打1打に集中していけばいいスコアが出るかなと思います。