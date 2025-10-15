MOTON数量限定♡ピーチジェラート香るシルクハンドクリーム登場

これからの乾燥シーズンにぴったりの、MOTONシルクハンドクリーム「ピーチジェラート」が数量限定で登場です♡ベタつかずすっとなじむテクスチャーで手肌をしっとり整えながら、甘く芳醇なピーチとジャスミンの香りがふんわり広がります。全国のLOFTや公式オンラインストアで、2025年10月15日より先行販売開始。日常使いやギフトにもおすすめのアイテムです♪

ベタつかずなめらか手肌に

MOTONのシルクハンドクリームは、乾燥が気になる季節にぴったり。なめらかで軽やかなテクスチャーが、手肌になじみやすくベタつきません。

50gのコンパクトサイズで持ち運びも便利。オフィスや外出先でも手軽にうるおいケアができます♡価格は1,100円（税込）で、数量限定の先行発売中です。

ピーチジェラート香る贅沢なフレグランス

香りはトップノートのレモンやアップルから、ミドルノートでピーチとジャスミンの華やかさへと変化。ラストにはムスクやサンダルウッドが優しく包み込みます。

甘くて芳醇な香りが手肌からふんわり広がり、気分を高めるハンドケアタイムを演出。毎日の使用はもちろん、ギフトにもぴったりです♪

全国LOFTと公式オンラインで先行販売

「ピーチジェラート」香りのシルクハンドクリームは、2025年10月15日(水)より全国のLOFTとMOTON公式オンラインストア（Amazon、楽天、Yahoo!）にて順次先行発売開始。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。手肌にうるおいを与えながら、甘い香りに包まれる贅沢な時間を楽しめます♡

数量限定♡MOTONで秋冬の手肌を特別ケア

MOTONのシルクハンドクリーム「ピーチジェラート」は、1,100円（税込）で手肌をなめらかに整え、甘く芳醇な香りで心まで満たしてくれる数量限定アイテムです。

全国のLOFTや公式オンラインストアで先行販売中。日常のケアに取り入れて、秋冬の手肌を特別に輝かせてみてください♡さらに香りで癒しのひとときも楽しめます。