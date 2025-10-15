10月16日に30歳を迎える動画クリエーターのkemioさんにインタビュー。20代をまとめた写真集『kemio by kenta』（10月16日発売）をきっかけに、kemioさん流の裏アカの使い方や、20代へのメッセージなどを伺いました。

■20代を振り返る写真集『kemio by kenta』

kemioさんは、高校時代に6秒動画アプリVineで注目され、現在はYouTubeを中心にクリエーター、モデル、俳優など幅広い分野で活動しています。2016年からは拠点を海外へ。YouTubeではアメリカでの生活などを配信しています。

今回発売する写真集には、東京とニューヨークでの撮り下ろし写真のほか、kemioさんのカメラロールに収められた35万枚以上の写真の中から厳選された写真も掲載されています。さらに、東京・渋谷では、写真展『kemio photo exhibition「裏アカ」』を開催（20日まで）。写真集に収録された作品の一部が展示されています。

■「お前自分大好きすぎ、みたいな感じ」 自身を詰め込んだ展覧会

――展覧会はどんな展示になっていますか。

とりあえずお前自分大好きすぎ、みたいな感じ。自分の顔ばっかりが繰り広げられているんですけれども。30歳になるということで、セレブレーション（お祝い）ではないですけれども、歴史がわかるような展示になっています。“まぁとりあえず暇だったら来て”っていう感じです。

■裏アカは“7個”を使い分け

――展覧会のタイトルが『裏アカ』ですが、kemioさんは裏アカを持っていますか。

ありますよ！ 7個くらいあります。Xの裏アカは絶対作らないようにしているんです。だって怖いですもん、暇さえあれば炎上させたがるじゃないですか。インスタグラムの使い分け方は、自分の仲いい友達とつながっているやつもありますし、好きな人を観察する用のアカウントもありますし。30歳なんだから大人になれよって思うかもしれないですけど...いろんな使い分け方をしています。

――SNSでの発信もkemioさんの活動の一つになっていますが、その中で自分らしさを保つためにしていることはありますか。

今の時代って何事もオーバーシェアリングで、人によってはご飯を食べに行くのも、どこかに出かけるのも（SNSで）シェアするためっていうことが頭にあることが多いと思うんですけれど。やっぱり、一回タイムをする。自分の中で堪能するスペースをつくるっていうのは心がけています。

――そのスペースをつくるためにどんなことをしていますか？

自分のために学べるとか、興味のある趣味をつくりたいなって思って、20代の後半くらいから好き放題やり始めました。もう続けていない趣味なんですけど、一時期茶道とかもやってみちゃったんです。でも、マジでこの動画、茶道の先生が見ていたらブチぎれると思うんです。もう連絡しなくなったから...。

■20歳で拠点をアメリカへ 生活の支えになったもの

2016年、20歳のときにアメリカへ拠点を移したkemioさん。2019年には自身がゲイであることをカミングアウトしていました。環境が変化する中で支えとなったものはあったのでしょうか？

――アメリカでの生活で、支えになったものはありますか。

男で〜す！ うそです、ごめんなさい（笑） 3か月にいっぺん、新しい男。アレックスでしょ、ジェームズでしょ、オースティンでしょ。見てる〜？ ごめんなさい、うそです、冗談です。やっぱり家族とか、皆さんのコメントとか。そういうのは自分の中で支えになったなって思います。

――20代を一番象徴していると思う写真を紹介してください。

髪の毛をめちゃくちゃ染めている写真で、自分でブリーチしすぎて、（傷んでしまって）髪の毛を坊主頭にしなきゃいけなくなってしまったっていう結果が待っているんですけど...。

今振り返ってみると20代って、自分の好きなもの、合う格好もわからないし、アイデンティティーを探すではないですけれども。いろんな人と出会って、いろんなところに行って、いろんなことを自分の体に身につけてとかって挑戦して。髪色をころころ変えている感じは、自分の中でいろんな旅に出かけていたんじゃないかなって思うので、すごく20代を象徴している気がします。

■27歳くらいは“気まずい” 「言ってくれなくなるんです、周りが」



――20代の頃に思い描いていた30歳になれていますか？

考えたことなかったんです。30歳ってどんな感じなんだろうって正直。でも、もう20代終わる準備ができているので、早く終わってほしいっていう感じですね。なんか27歳くらいになると気まずいんですよね。思いません？ “何歳？”って聞かれて“27歳”って言うと“あ〜...”っていうリアクション。「まだ若いじゃん」とも言ってくれなくなるんです、周りが。だからもう早く30歳になって「30歳じゃん、フレッシュやね〜」みたいな空気に変えていきたい。30歳って“金回りのいいギャル”っていう印象なので、すごく楽しみです。

■「失敗ってなくて、全部が経験」 kemioが20代に伝えたいメッセージ

――20代を経たkemioさんが、今の20代に伝えたいことはありますか。

“炎上しろ”って思います。それぐらいの勢いでいろんなこと失敗したほうがいいかなって思います。みんな、自分の中に意見があっても、“これを言ってしまったらこういう結果になってしまう”とかって考えて、抑える部分が多いと思うんです。10代、20代とか特に。そういう年代って炎上するべきだし、いろんなフィルターをつくって、発言範囲とか思っていることとかを狭くするのは10代、20代だともったいないのかなと思うし。勝ち負けじゃないと思っていて、失敗ってなくて、全部が経験になると思うので、炎上を通して経験してほしいなって思います。