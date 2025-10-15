「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

ＤｅＮＡが拙攻続きで完封負け。初戦を落とし、０勝２敗（リーグ優勝アドバンテージ分を含む）となった。

６番・捕手でスタメン出場した山本がブレーキとなった。初回２死満塁で三ゴロ、三回２死一、二塁で三振、五回２死一、三塁で三ゴロに倒れ、七回は代打を送られた。

「三回もチャンスで回してもらって打てていない自分にすごく腹が立ちます」と悔やんだ。「向こうも抑えにくる中ですし簡単に打てるとは思ってなかったんですけど、やられてしまったので。でもまだ終わったワケではないのであしたまた切り替えてやりたいと思います」と誓った。

守備面では六回１死二塁から近本に意表を突く三盗を決められ、決勝点に結びつけられた。「警戒している中でそういうジェスチャーも送り続けていますし、その中でいいスタートを切られたっていうのは、やりようがあると思いますし、明日以降に生かしていきながら。そういうスキを僕らも探しながらやっていけば、そこに繋がると思います」と話した。