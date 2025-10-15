自民党の高市早苗総裁は１５日、臨時国会（２１日召集）の首相指名選挙や連立政権を視野に入れて立憲民主党の野田佳彦代表、国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の吉村洋文代表とそれぞれ会談した。

高市氏は玉木氏との会談後、報道陣の取材に応じた。国民民主とは外交や安全保障、エネルギー政策などで一致点があることに関し「政策をスタートダッシュで、迅速に臨時国会でいろいろ実現していくためには一緒に責任を担っていきたいとお伝えしました」と語った。

一方、玉木氏はぶら下がり会見の中で、高市氏に首相指名選挙での協力要請や連立政権入りなどを求められことについて言及した。

「公明党が抜けてわが党が加わっても、（衆議院で）過半数にはなりません。いきなり連立より、まずは信頼関係を醸成しながら、それができればさまざまな協力の形も見えてくると（高市氏に）申し上げました」

高市氏は国会内で吉村氏と藤田文武代表と会談した際、玉木氏と同様に連立入りを含めた首相指名選挙での協力要請を行った。

維新との政策協議は１６日から行われることも決まった。高市氏は維新が掲げている「副首都構想」について「（自民、維新）両党で協議体を作ってやる。２０２６年の通常国会あたりを目指してやっていければと思います」と述べ、協力姿勢を示した。

自民党内では高市氏が国民、維新に対して首相指名選挙に向けての要請を行ったことをどう受け止めたのか。

同党中堅議員は取材に対し「公明党が連立を離脱してから少数与党となったショックが大きい。高市氏は都内で行った講演（１４日）で『自民党総裁になったけど『総理にはなれない女』と言われている、かわいそうな高市早苗だ』と話し『こういう時もあきらめない。首相指名のその瞬間まで、あらゆる手を尽くします』と執念を示したという。維新との政策協議は、党内からの反発を織り込んだ動き。今月下旬のトランプ大統領来日に向けては準備不足が否めない。課題山積みだ」と不安の声が上がった。