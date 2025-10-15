「TOMORROW X TOGETHER CAFE」東京・大阪・愛知で開催 メンバー別ドリンクや限定ビジュのグッズ
【女子旅プレス＝2025/10/15】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のスペシャルカフェ「TOMORROW X TOGETHER CAFE」が、2025年10月30日（木）より東京にて、11月7日（金）より愛知・大阪にて、順次期間限定でオープンする。
同カフェは2025年10月22日にリリースされるTOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念したスペシャルなカフェ。
アルバムコンセプトの「Alight」と「Uprise」を独創的なメニューと空間で表現し、最新アルバムの世界観をより深く楽しむことができる。カフェ限定ビジュアルのオリジナルグッズや特典も用意され、ファンは特別な空間でフォトジェニックなひとときを過ごせる。
メニューは、魚介のスープをかけて味わうボンゴレビアンコ「Soup Pasta -Alight-」と、バター風味のビーフフライドライス「Beef Fried Rice -Uprise-」が登場。
デザートには、爽やかなヨーグルトアイスとフルーツを添えた「Panna Cotta -Alight-」と、チョコブラウニーなどにオレンジやマンゴーを組み合わせた「Plate Parfait -Uprise-」が提供される。
また、 SOOBINの「Black Lemon Soda」、YEONJUNの「Black Cassis Tea」、BEOMGYUの「Muscat Lemon Soda」、TAEHYUNの「Matcha Lemonade」、HUENINGKAIの「Non-Alcohol Mojito」と、メンバーそれぞれの個性を表現した全5種のドリンクを用意している。
カフェ限定のビジュアルを使用したオリジナルアイテムも多数販売。
ランダム商品の缶バッジ、A4クリアファイル、ラメ入りアクリルキーホルダーに加え、アクリルスタンド（全5種）、ポストカード2枚セット（全5種）、缶バッジケース、クリアポーチ、マグカップなどがラインナップされている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■東京/BOX cafe＆space 東京ソラマチ店／2025年10月30日（木）〜12月14日（日）
東京都墨田区押上１丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ タワーヤード 1F
■愛知/BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋2号店／2025年11月7日（金）〜12月14日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 1階
■大阪/BOX cafe＆space KITTE OSAKA1号店／2025年11月7日（金）〜12月14日（木）
大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階
