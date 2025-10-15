「腕時計の購入代金を出してもらえれば、利益を加えて返す」などと言って信用させ、県内の女性から現金およそ350万円などをだまし取ったとして15日、横浜市の男が詐欺の疑いで逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは横浜市北区の無職、戸野谷紘亮（とのたに・こうすけ）容疑者（23）です。

肝付警察署などによりますと戸野谷容疑者は、共謀者らとともに去年9月、肝付町の30代女性に、「200万円の腕時計を500万円で売ることができる。お金を準備するため、クレジットカードを貸してほしい」と持ち掛け、クレジットカード2枚をだまし取った疑いがもたれています。

さらに、この女性に、「800万円の腕時計の購入代金を出せば利益を加えて返す」などと嘘を言い、現金およそ350万円をだまし取ったとされています。女性は戸野谷容疑者と鹿児島空港で待ち合わせて受け渡したということです。

被害女性が、今年1月に戸野谷容疑者が、東京で詐欺容疑で逮捕されたというニュースを見て警察に相談し、事件が発覚しました。

戸野谷容疑者は「現金などをだまし取ったことに間違いない」と、容疑を認めているということです。

