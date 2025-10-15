Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月15日は、15Wの超高速充電と強力マグネットによる安定ホールドで、走行中でもスマホがずれずに快適に使用できる、UGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」がお得に登場しています。

UGREEN MagFlow Qi2 MagSafeワイヤレス車充電器 マグセーフ 15W LEDフェードライト付き 360度回転 車載携帯電話ホルダー カーワイヤレス充電器 iphone17/16/15/14/13/13/12シリーズに対応 2,657円 （34%オフ） Amazonで見る PR PR

スマホの角度を見やすく調整可能、MagSafe充電もできるUGREENの自動車用スマホホルダーが34％オフ！

Qi2認証を取得したUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」が34％オフの大特価で販売中。15Wの超高速充電と強力マグネットによる安定ホールドで、走行中でもスマホがずれずに快適に使用できるアイテムがお得に購入できるチャンスです。

本商品は、最新のQi2（チーツー）規格に正式対応したMagSafeワイヤレス車載充電器です。Qi2はAppleのMagSafe技術をベースにした新世代規格で、最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現。

従来のQi充電（7.5Wや10W）に比べて充電スピードが大幅にアップしており、短時間のドライブ中でもしっかり充電することが可能。 また、過電圧保護・温度制御・異物検知などの安全機能を搭載しており、長時間使用でもスマホを安心して充電できます。

USB-Cポート接続で、見た目もすっきりミニマル。まさに“車内でも最新充電体験”を叶えるデバイスです。

強力マグネット＋360°回転で、ドライブがもっと快適に

このモデルのもうひとつの魅力は、強力なN52磁石を18個使用したマグネット構造。 iPhoneを近づけるだけで、ピタッと自動で正確な位置に装着され、走行中の振動や段差でもずれない安定感を発揮します。

マウント部は360°回転可能。縦画面・横画面の切り替えも片手でスムーズに行え、ナビ操作や音楽アプリの操作もストレスフリーです。

最新のQi2規格、15W高速充電、マグネットの安定感、そして360°自由回転。UGREENの「MagFlow Qi2 MagSafeワイヤレス車載充電器」は、車内充電を次のレベルへと引き上げるアイテム。ドライブ中の充電ストレスをなくしたい人にオススメのスマートガジェットです。

なお、上記の表示価格は2025年10月15日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

