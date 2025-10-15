image : MODERN SKY JAPAN

「歌姫」はネットワークに存在。

テクノロジーの進化が生んだ“声の多様性”を、誰よりも繊細に表現してきたユニットがいる。その名は、“青は止まれ”。2022年に結成されたAohada（Vo.）といおたす（Composer）によるプロデュースユニットだ。ボカロ文化をルーツに持つ2人は、SNS時代の孤独と創造をテーマに、音楽・映像・ゲームを横断するような作品を発表し続けている。

「Direction Tech Awards」金賞──オンスクリーン体験の新しい形

8月に開催された「Direction Tech Awards 2025」では、彼らの前作『しじまのはて』がオンスクリーン・エクスペリエンス部門金賞を受賞。Gizmodo Japanも協賛するこのアワードは、“デザイン×テクノロジー”による新しい体験を評価する場だ。

MVの常識をQRコードが変えた。｢青は止まれ｣『しじまのはて』がテクディレ2025で金賞受賞

受賞作では、ドットアニメーションの全フレームを読み取れるQRコード、MV内から派生するノベルゲームなど、音楽とインタラクティブメディアを融合した仕掛けで話題を集めた。

「音楽を聴く」という行為を、「物語世界を探る」という体験に変換した点が高く評価された。

新曲『歌姫はいない』──救いと嫌悪の狭間で

そして本日、MODERN SKY JAPANの第一弾アーティストとして、“青は止まれ”が新曲『歌姫はいない』をリリースした。本作では、ボカロP “Aira”が作詞作曲を担当。ポップなメロディーの裏に潜むのは、自己嫌悪と救済がせめぎ合うような痛みの物語だ。

自分の「声」や「個性」を愛せない。歌に救いを求めながらも、同時にそれを壊したくなる。そんな心の矛盾を、Aohadaの物語的なボーカルが鮮やかに描き出している。

「青は止まれ」というチームが持つ、“構造”としての強さ

“青は止まれ”はボーカルのAohadaとコンポーザーのいおたすを軸にしながらも、その周囲にはアニメーション、プログラミング、デザインなどテクノロジーを自在に操るクリエイターたちが集っている。つまり、彼らはひとつの「ユニット」というより、クリエイティブとテックの両輪をもつ制作チームだ。

ギズモードとして注目したいのは、この“柔軟な制作構造”そのもの。ボカロ文化を経て育った世代が、AIやインタラクティブ技術を自然に扱いながら、J-POP的な表現領域を再構築している点にある。いわば――「J-ポップ」から「J-テック・クリエイティブ」への時代の呼び水。大袈裟にいえば、そんな転換点の空気を彼らが最も瑞々しく体現している。

Source : 青はとまれ / MODERN SKY JAPAN