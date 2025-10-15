サントリーサンバーズ大阪に所属する日本代表リベロの藤中颯志（25）が結婚を発表した。15日に自身のSNSで伝えている。

藤中は宇部商業高校出身で、専修大学を経て2021年にVC長野トライデンツに加入。2022-23シーズンからサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）に加入し、正リベロとして2024-25シーズンの大同生命SV.LEAGUE MEN優勝に貢献した。2025年の日本代表にも選出され、ネーションズリーグ2025では代表デビューも果たしていた。

また、兄の謙也（ジェイテクトSTINGS愛知）と優斗（東レアローズ静岡）もSVリーガーとしてプレーしている。

その藤中は自身のSNSで結婚を報告。さらなる活躍を誓っている。

「いつも温かい応援をありがとうございます。私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」

「これまで支えてくださった皆さま、そしていつも応援してくださるファンの皆さまに心より感謝申し上げます。これからも競技に全力で取り組み、より良い結果で恩返しできるよう努力してまいります。今後ともご声援のほど、よろしくお願いいたします」

この投稿をInstagramで見る 藤中 颯志/Soshi Fujinaka(@s.fuji__1)がシェアした投稿

【画像】藤中颯志が結婚！