◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神2―0DeNA（2025年10月15日 甲子園）

阪神・近本の三盗が勝利を呼んだ。6回1死二塁。森下の初球、左腕・東のモーションを完全に盗み、三塁を陥れた。森下はその打席で決勝点となる先制の中前適時打を放った。

今季6度目の盗塁王を獲得した近本は「勇気が必要でした」と振り返った。準備の賜物かと聞かれると「いやー、バッチリハマったくらいですかね」と淡々としていた。

東が足を上げる前にスタートを切っていた。左腕は2度、二塁方向に視線を送ったことで、3度目はないとばかりにフライング気味に走り出した。

今季、似たようなシーンがあった。9月22日、神宮でのヤクルト戦の3回。一塁走者としてこの日と同じように早くスタートを切ったものの、飛び出したような形になり、慌てて一塁に引き返した。

「前、ヤギ（青柳）さんの時に止まっちゃって。ああいうのは、僕らはびびるので。（けん制球を）投げられなくても無意識にとまっちゃうので。それでも行っちゃえっていうのがけっこう大事。ヤギさんのときにそれが分かったので、（今日は）行っちゃえって行きました」

三盗は内野安打で出塁したことで生まれた。黄金の足が先勝をもたらした。