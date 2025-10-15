健栄製薬は15日、公式Xを更新。同社の乾燥肌治療薬「ヒルマイルド」の前契約タレントについて言及した。

20年から「ヒルマイルド」のCMを務めていたのはKing＆Princeの永瀬廉。この日、同社は新たなCMにtimeleszの原嘉孝と篠塚大輝を起用したことを発表していた。

Xでは「多くのお問合せを頂いているヒルマイルドの前タレント契約につきまして、一つ一つのお問合せに時間がかかり回答をお待たせしている状況ですので、こちらで発信させて頂きます」とし「この度契約終了の申し入れを受けタレント契約を満了させて頂く事となりました」と説明。

「5年間もの長きに渡りヒルマイルドブランドをサポート頂けましたこと心より感謝しております。一緒に応援して頂きましたファンの皆様も本当にありがとうございます。益々のご活躍と皆様のご健勝を心より祈念しております」と感謝し「これからも、いちファンとして陰ながら応援させて頂きます。今後も引き続き弊社製品をご愛顧頂けますと幸いでございます」と続けた。

この日、X上ではCMキャラクターの変更について「ヒルマイルドはずっと廉だと思ってた悲しい、、、」「廉くんだったからヒルマイルド買ってたのに」「永瀬担ではないけど、永瀬廉を切ってタイムレスにした理由がわからない」「永瀬廉から新メンは判断ミスすぎる」「事務所のゴタゴタがあって、たくさんの人が切られた時も起用を続けてくれた最高の企業だよ」「ヒルマイルドって老若男女使うイメージあるから、男性人気高い原ちゃんとお母様世代人気が高いしの起用するのわかる」など賛否さまざまな声が上がっていた。