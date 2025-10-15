【GUのおしゃれさん愛用パンツ】が可愛い！ 買ってマネしたい♡「サマ見えコーデ」

【GU（ジーユー）】から、大人世代に似合うきれいめカジュアルパンツが登場。手頃な価格ながら、シルエットの美しさや素材感の上質さで高見えが狙えそうです。そんな優秀パンツを使った、おしゃれさんのコーデに注目！ 秋冬コーデをワンランクおしゃれに格上げしたい人は、ぜひマネしてみて。

ワイドパンツで抜け感と上品さを両立

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

きめ細かく軽やかなスウェット素材で作った、ゆったりシルエットのパンツ。カジュアルになりすぎず、上品なカットソーを合わせるだけで大人の休日スタイルを格上げしてくれそうです。小物はきれいめで統一すると、より洗練された雰囲気になって◎ 足元に抜け感をつくると、重た見えしにくいのでおすすめ。

美脚効果に期待できる上品パンツ

【GU】「ヘリンボーンハイウエストパンツZ + E」\3,990（税込）

きちんと感がありながら、トレンドのリラックスシルエットで抜け感をプラスできそうなパンツ。ブラウン系アイテムを組み合わせれば、上品な大人コーデの完成。@acco.mamaさんによると「穿くだけで秋冬感出るし生地も厚手であったか」とのこと。ヘリンボーン柄が高見えし、オンオフ問わず活躍してくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakura.031358様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M