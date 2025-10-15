◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ 第１戦 阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）

ＤｅＮＡの先発・東克樹投手が、５回まで２安打無失点と快投を演じながら、６回に２点を失って降板した。失点につながる大きなポイントとなったのが、１死二塁で近本に決められた三盗。東にとって、２年前のＣＳと同じ痛恨のワンプレーとなった。

広島と敵地マツダスタジアムで対戦した２３年のＣＳ第１ステージ。初戦の先発マウンドを託された東は、２―１と１点リードの８回１死二塁で、代走・羽月にモーションを盗まれ三盗を許した。１死三塁とピンチが広がり、菊池に同点スクイズを決められ、試合は延長戦で黒星。チームは２戦目も落とし、最終Ｓ進出を逃した。

今回も同じような状況で、試合の流れを大きく変える結果になった三盗。試合後、東は「意識はありましたけど、初球からしてくるとは思ってなかったので、そこは意表をつかれたかなと思います」と振り返った。

バッテリーの共同作業ともいわれる盗塁阻止。２年前も東とバッテリーを組んでいた山本祐大捕手は「警戒している中で、（東と注意を促す）ジェスチャーも送り合ってました。その中でいいスタートを切られたというのは（他に）やりようがあると思います」と反省。三浦大輔監督も「（対策を）徹底できなかった。こちらのミス」と悔しそうだった。