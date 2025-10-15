三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は22日、第4話が放送される。若手女方として人気の歌舞伎俳優・坂東新悟（34）が神社本庁の男役でゲスト出演。民放ドラマ初出演にして現代劇初挑戦となり、神主役でレギュラー出演中の父で歌舞伎俳優・坂東彌十郎（69）とのドラマ親子初共演も実現した。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

【第4話あらすじ】

WS劇場は久部三成（菅田将暉）による「夏の夜の夢」の初日公演を翌日に控えていた。八分神社の社務所には、神社本庁の清原（坂東新悟）の姿。風紀が乱れ、我慢の限界に達している巫女の江頭樹里（浜辺美波）は「1日も早く出ていきたいんです」と懇願。渋谷から去れば八分神社は廃社になるという清原の言葉に、神主の江頭論平（坂東彌十郎）は肩を落とし…。