◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第１戦 阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）

やることなすこと全てうまくいく。阪神のいい流れはポストシーズン初戦でも変わらなかった。試合を決めたのは近本の三盗だ。６回１死二塁、森下の打席の初球。けん制はないという確信があったのだろう。東がモーションに入る前に早すぎるぐらいのスタートだった。甲子園の大歓声で内野手の声が東に伝わりづらかったが、マウンドを外していれば、アウトになるタイミングだった。

三塁に走者を置いた東はリズムを崩し、不運なヒットも重なり２失点。２点目は５回無死一塁に代走で起用した小野寺の適時打だから、藤川監督からすれば笑いが止まらない。しかも、その代走も、あわやけん制死だった。一塁・牧がリクエストを要求するほど微妙なタイミングだったが、判定は覆らず回ってきた打席でヒーローになった。

この流れをつくったのは先発の村上だ。第１ステージを勝ち上がり、勢いのあるＤｅＮＡ打線に毎回のようにチャンスをつくられ、５回まで１０３球を要したがギリギリのところで踏ん張った。６回からは及川、石井の左右の中継ぎエースを回またぎさせての盤石リレー。日本シリーズ進出をあっさり決めそうな強さだ。 （スポーツ報知評論家・金村 義明）