◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・最終ステージ 第１戦 阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）

２年連続の下克上日本一を狙うセ・リーグ２位のＤｅＮＡは、第１戦で同１位の阪神に完封負けを喫して黒星スタート。阪神に１勝のアドバンテージがあるため、０勝２敗となった。

「５番・一塁」でフル出場した牧は４打数１安打。初回２死一、二塁では遊ゴロ失、３回１死一、二塁では空振り三振、５回１死一、二塁では三ゴロに倒れて、安打は７回２死一塁での１本のみ。「自分を含めてチャンスでまわってくることが多かったんですけど、先制点というところで、あそこ（初回）で打てなかったっていうところが、今日勝てなかったところなのかなとは思います」と初回の凡退を悔やんだ。

「（好機で）３回、まわってきたところで、１本も結果を出せなかったっていうのは、相手もリズムに乗ってしまいますし、チームにもいいリズムを持ってこれなかった。そこが今日は本当に敗因だと思うので、なんとか次は打てるように、明日はやっていきたいなと思っています」と１６日の第２戦に目を向けた。