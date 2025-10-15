◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神2―0DeNA（2025年10月15日 甲子園）

阪神・藤川監督の采配が冴え渡った。6回に近本の三盗の直後に森下の先制打が生まれ、途中出場させていた小野寺が追加点となる適時打を放った。前日2軍で練習していた小野寺を、この日になって1軍に呼び戻した。

先勝し、「全員の力というか、ファンの方を含めて、凄くタイガースらしいゲームになったと思います」とうなずいた。少ないチャンスをものにした打線と、勢いに乗るDeNA打線を封じた投手陣をねぎらうように「やっぱり集中力が非常に高いですから。このあたりはタイガースの野球という感じですね」と称えた。

ただし試合内容については貝になった。近本の三盗は「よくわかりませんでしたね。（驚いたというところか？）そうですね」と煙に巻いた。試合内容を聞くメディアに対して「あといくつか勝たなければいけませんから、あまり…、通常の振り返りはなかなかできないかなというところですね」とだんまりモード。「まあタイガースらしく全員でやると。そこに尽きると。まあ1戦目ですから。また明日以降につなげてやると、そこに尽きますね」と引き締めた表情を崩さなかった。