◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神―DeNA（2025年10月15日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕。阪神はDeNAとの初戦に快勝し、1位のアドバンテージ1勝を加え通算2勝となった。残り5試合で2勝すれば突破が決まる。

先発の村上が5回を5安打無失点。6回から継投に入り、及川、石井の2人で6、7、8回の3イニングを零封し、9回は岩崎が抑えて無失点リレーを完成させた。

打線も6回に森下、小野寺が適時打を放って2点を奪い、逃げ切り勝ちを収めた。セ・リーグ優勝チームがファイナルS初戦を白星発進したのは過去10チームで、敗退は17年の広島のみ。突破率は実に90％を誇り、阪神もかなり優位に立ったのは間違いない。

ABCテレビ、サンテレビで試合を解説した元阪神監督でスポーツニッポン評論家でもある矢野燿大氏は、勝因の一つに近本の三盗を挙げた。

両軍無得点では6回。1死二塁と先制機をつくると、二塁走者の近本が、東の森下に投じた初球に「三盗」を成功。東は無警戒で悠々と三塁を陥れると、球場は地鳴りのような大歓声に包まれた。その後、森下は1−1からの3球目、145キロの外角ツーシームを中前にはじき返す先制打となった、

元阪神監督でスポーツニッポン評論家でもある矢野燿大氏は解説で「やっぱり近本の三盗じゃないですか。投手も多少なりとも動揺する」と先制打につなげた近本を称賛。

試合後には「（相手バッテリーがやられたという思いが）あったと思いますし、やっぱりタイガースは近本、中野がどれだけ出られるか、がバロメーター。きょうも見えましたよね」と、改めて阪神の1、2番コンビの存在感を挙げていた。