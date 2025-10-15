◇パCSファイナルステージ第1戦 日本ハム1ー2xソフトバンク（2025年10月15日 みずほペイペイ）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）が15日に開幕。リーグ2位の日本ハムは同1位のソフトバンクに延長10回サヨナラ負けを喫した。ソフトバンクに先勝され、アドバンテージ1勝を含めて2敗スタートとなった。

新庄監督はサヨナラ負けにも、「よくやりましたよ」と選手らを称えた。ソフトバンク・山川の高くバウンドして左前に抜けたサヨナラ打については「アンラッキー。あれ?サードゴロ?」と話した。

日本ハム・達、ソフトバンク・モイネロと両先発の投手戦。継投に移って、試合が動いた。「最終的には向こうが勝ったんで、明日、明後日、あと2つある。これこそ切り替えでしょう」と切り替えを強調した。

8回のレイエスの右中間への同点弾を「凄かったね。あっという間にスタンド。あのバッティングできたら、もう相当打てる」と絶賛。先頭で迎えた延長10回も鋭い打球を中前に飛ばしたスラッガーに「あれも惜しかったね。最後のも。あんなバッティングされたら、代えれんね」と代走を送らなかった理由についても説明した。