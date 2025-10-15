１５日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。

同番組では、冒頭で２１日に予定される臨時国会での首班指名選挙をめぐり、立憲民主党・野田佳彦代表、日本維新の会・藤田文武共同代表、国民民主党・玉木雄一郎代表の３党党首会談が国会内で行われたことや、急きょ上京した維新の吉村洋文代表が自民党の高市早苗新総裁と会談したことを報じた。

大越健介キャスターは「次期総理の座を巡って、自民党と立憲民主党が国民民主、そして維新という２つのかたまりを引っ張り合う、そんな構造が続いていますけれども、事態は動いたようです」と報道。

党首会談後の吉村代表が「明日、自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことについて、大越氏は「高市総裁と維新の会談なんですが、連携に向けて大きく進展したというのは間違いないようですね。自民党が維新の要求に対して、どこまで誠実に実現の道筋を示すことができるのかが当面の焦点の一つとなりそうです」と話した。