大怪我で長期離脱の遠藤純は24年2月以来のなでしこJ招集「左足ですばらしいクロスを蹴ることができる」ニールセン監督体制初参加へ
パリ五輪最終予選前の大怪我からの復帰となった。日本女子代表(なでしこジャパン)の10月欧州遠征メンバーにDF遠藤純(エンジェル・シティ)が選出された。
東京五輪や2度の女子W杯にも出場してきた遠藤だが、2024年2月のパリ五輪最終予選前に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱。その後は2度の手術を行い、8月に待望の実戦復帰を果たしていた。
なでしこジャパンでは遠藤離脱の後に、DF北川ひかるが奮闘。しかし、左サイドを担える左利き選手は依然として不足しており、遠藤復帰は大きな戦力増となる。
ニルス・ニールセン監督は「チームに必要とされるフィジカルの強さを持っている選手」と評価。エンジェル・シティではより前線での起用が増えているが、「代表では左サイドのウインガーかSBとして使うことになると思う」とこれまでと同様ポジションでの起用を示唆した。
「左利きの選手が日本代表に多くないなかで、左足ですばらしいクロスを蹴ることができるので、左サイドのほうがよりチームにとっても効果的だと思う」
24年2月以来の日の丸であり、ニールセン監督体制でも初参加。指揮官は「本当にひさしぶりの代表復帰ということで彼女自身に会って話すことも楽しみ」と期待していた。
(取材・文 石川祐介)
