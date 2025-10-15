今月19日は「国際生理デー」。15日、東京・渋谷区では、経営者や企業の人事担当者などおよそ100人が集まり、生理や更年期障害などの健康課題に向き合う女性が働きやすい職場作りについて考えるトークイベントが開かれました。

イベントには産婦人科医の郡詩織医師らが登壇し、生理や更年期障害に影響を与える女性ホルモンの変化について解説しました。特に、うつ病や関節痛など心にも身体にも大きな影響を及ぼす更年期障害は、管理職など会社で重要な役割を担当する年代の女性が抱える悩みだとして、経営者らには「治療で改善するため、退職を促すのではなくサポートすることが大事だ」と語りました。

また、郡医師は「女性ホルモンの変化は避けられないが、正しい知識を身につけることで心身の健康を保つことはできる」としたうえで、会社側には「周囲の女性の身体を理解し、支えるきっかけになってほしい」と訴えました。

また、イベントには生理痛を類似体験できるブースが設けられ、体験した男性らからは「憂鬱になる。仕事は無理だ」という声が聞かれました。イベントを主催した、ヘルスケアサービスを展開する「mederi」は、このイベントが女性の健康課題に対する社会的理解を深めるきっかけになってほしいとしています。