NEEが、10月29日に発売する3rdアルバム『再生可能』より、新曲「熱暴走」を本日配信リリースした。さらに、同作のMVも公開となった。

◆NEE 動画

「熱暴走」は、虚無や焦燥を抱えながら「愛していいか」と問い続ける人間の脆さと強さを描いた一作だという。かほ（B, Vo）、夕日（G, Vo）、大樹（Dr, Vo）の3人が各々のパートを激しく奏でながら代わる代わるボーカルをとる目まぐるしい展開は必聴、さらにスカやポストハードコアといった新たなエッセンスも加わった、NEEの新境地を感じることのできる作品に仕上がっているとのことだ。

また同日に公開となったMVは、『再生可能』のアートワークも務めたタオカスグルが監修。夕日がストリートパフォーマーのスタチュー（彫像芸）に扮し、静止の中にある叫びを表現したもので、バンドの再生を辿るメッセージ性の高い内容となっている。

アルバム『再生可能』には、今作ほか、「マニック」、「最低の証」含む9曲が収録。付属Blu-rayには、NEEの1年を追った2時間半に及ぶ長編ドキュメンタリーに加え、Zepp Hanedaで行われた「EXOTIC METTYA HENSHIN TOUR」のファイナル公演より、「不革命前夜」ほか代表曲含む10曲のライブ映像も収録となる。さらに、VICTOR ONLINE STORE限定商品「EXOTIC METTYA GENTEI盤」には、オリジナル腕時計“ずっとNEE時ウォッチ”と、“バンドスコアブック：新しい惑星/マニック”が付属となる。

◾️先行配信「熱暴走」 2025年10月15日（水）リリース

配信：https://NEE.lnk.to/NetsuBousou

◾️3rdアルバム『再生可能』

2025年10月29日（水）リリース

初回限定盤（CD+Blu-ray）VIZL-2475 / ￥7,700（税込）

EXOTIC METTYA GENTEI盤（CD+Blu-ray+GOODS）VOSF-14681 / \ 12,100 (税込) ※VICTOR ONLINE STORE限定商品 ◆CD収録曲（全9曲）

01.再生

02.新しい惑星

03.マニック

04.ハートブレイカー

05.最低の証

06.この街

07.熱暴走

08.酸素

09.まき戻し ◆BD収録内容

SIREN to SIREN」 -Documentary of NEE 2024~2025-

◆EXOTIC METTYA HENSHIN」 at Zepp HANEDA 2024.12.04

ボキは最強

万事思通

九鬼

酸素

マニック

第一次世界

DINDON

生命謳歌

不革命前夜

月曜日の歌 ◆GOODS

ずっとNEE時ウォッチ

バンドスコアブック：新しい惑星/マニック ◆封入特典

NEE 10th TOUR「EXOTIC METTYA SAISEI」リハーサルご招待 抽選券

▼応募期間：10月28日（火）〜11月4日（火）

▼会場及びご当選人数：

2025年

11月13日（木）東京 LIQUIDROOM 【10名様】

11月15日（土）金沢 EIGHT HALL 【5名様】

11月22日（土）広島 LIVE VANQUISH 【5名様】

11月23日（日）高松 DIME 【5名様】

11月29日（土）宮崎 LAZARUS 【5名様】

11月30日（日）福岡 DRUM LOGOS. 【8名様】

12月14日（日）札幌 PENNY LANE 24 【8名様】

12月21日（日）仙台 darwin 【5名様】

2026年

01月17日（土）名古屋 ダイアモンドホール 【10名様】

01月18日（日）大阪 なんばHatch 【10名様】

01月30日（金）東京 Zepp DiverCity TOKYO 【10名様】

02月11日（水・祝）沖縄 桜坂セントラル 【5名様】 ※参加は抽選となります。

※対象の公演のライブチケットをお持ちの方のみご応募が可能となります。

※対象となるご当選者様ご本人のみご参加が可能となります。

※シリアルコード一つにつき一口のみお申し込みが可能です。

※ライブの延期や中止に伴い、本施策も延期・中止となる場合がございます。

※各会場における当日の集合時刻は、ご当選者のみにご案内させていただきます。公演前のご都合を予めご確認のうえご応募ください。

※抽選応募には期限がありますので、お早めにご応募をお願いします。申込締め切り以降のご応募は不可となります。

ほか、申込詳細・注意事項は3rd アルバム「再生可能」封入用紙及び記載の応募URLよりご確認お願いいたします。 ◆VICTOR ONLINE STORE限定 早期予約特典

NEEオリジナルトイレットペーパー

▼対象商品：2025年10月29日発売 3rdアルバム「再生可能」

初回限定盤【CD+Blu-ray】 VIZL-2475 / ￥7,700（税込）

EXOTIC METTYA GENTEI盤【CD+Blu-ray+GOODS】 VOSF-14681 / \ 12,100 (税込) ※VICTOR ONLINE STORE限定商品

▼対象期間：9月1日（月）〜9月19日（金）正午12時まで ◆全チェーン共通特典

デモ音源入りCD 「DEMO 13」

対象店舗にて、2025年10月29日（水）発売のNEE 3rdアルバム「再生可能」をご予約・ご購入の方にそれぞれ先着で共通特典をプレゼント。

▼対象チェーン・店舗

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

・Amazon.co.jp

・VICTOR ONLINE STORE

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング ※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※特典は数に限りがございます。お早めにご予約ください。

※一部、特典の取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜NEE 10th TOUR 「EXOTIC METTYA SAISEI」＞ 2025年

11月13日（木）東京 LIQUIDROOM 18:00/19:00 \5,500（税込）

11月15日（土）金沢 EIGHT HALL 16:15/17:00 \5,500（税込）

11月22日（土）広島 LIVE VANQUISH 16:30/17:00 \5,500（税込）

11月23日（日）高松 DIME 16:30/17:00 \5,500（税込）

11月29日（土）宮崎 LAZARUS 16:30/17:00 \5,500（税込）

11月30日（日）福岡 DRUM LOGOS. 16:15/17:00 \5,500（税込）

12月14日（日）札幌 PENNY LANE 24 16:15/17:00 \5,500（税込）

12月21日（日）仙台 darwin 16:30/17:00 \5,500（税込）

<2026年>

01月17日（土）名古屋 ダイアモンドホール 16:00/17:00 \5,500（税込）

01月18日（日）大阪 なんばHatch 16:00/17:00 1F スタンディング/2F 指定席\5,500（税込）

01月30日（金）東京 Zepp DiverCity TOKYO 18:00/19:00 1F スタンディング/2F 指定席\5,500（税込）

02月11日（水・祝）沖縄 桜坂セントラル 16:30/17:00 \5,500（税込） チケット詳細：https://neeofficial.jp/