花澤香菜が10月15日開催のポルカドットスティングレイの＜#教祖爆誕 ワンマンライブ＞にサプライズゲストで登場し、ポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる最新シングル「Cipher Cipher」（読み：サイファー サイファー）を2026年2月18日に発売することを発表した。

表題曲「Cipher Cipher」は花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始のTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマ。2021年リリースの「SHINOBI-NAI」で見事な化学反応を聴かせたポルカドットスティングレイと再びタッグを組む本作は、中毒性の高いメロディーと鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーとなっている。

さらに、ポルカドットスティングレイとのツーマンライブ＜ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜＞が東京・EX THEATER ROPPONGI、大阪・GORILLA HALL OSAKAで開催されることも発表された。双方のファンクラブ先行によるチケット販売もスタートする。

発表に合わせて、花澤香菜の最新のアーティスト写真とジャケット写真も公開。さらに花澤香菜と雫（ポルカドットスティングレイ）からのコメントも到着。楽曲、ツーマンライブ共に期待していただきたい。

◆ ◆ ◆

■花澤香菜／コメント

「SHINOBI-NAI」以来のコラボ曲、またまたカッコ良すぎる仕上がりで幸せです。雫さん、ポルカの皆さま、本当にありがとうございます！

アニメ『魔都精兵のスレイブ2』のEDテーマということもあり、バトルを感じさせる疾走感のある力強いメロディー、私が今歌いたい「自分との戦い」がテーマの歌詞を、雫さんが生み出してくれました。

声を担当している山城恋ちゃんの雰囲気も踏襲されているかも⁉︎早く皆さまに聴いてほしいです♪

2マンライブ「ポル香菜合戦」も発表されましたね！

初めての2マンライブ、盛り上がる予感しかありません！とっても楽しみー！！！！！

■雫（ポルカドットスティングレイ）／コメント

大女神・花澤香菜師匠に2度目の楽曲提供です。

1度目は「夢？」って思いましたが、2度目は「夢？」って思いました。

今回の提供曲『Cipher Cipher』は、かっこいいんだけど少しお茶目でかわいい、上から見下ろすような歌に仕上がっています。

リスナーのあなたを犬にする曲なんです。

我々も犬4匹として対バンに臨みたいと思います。

お前らも例外なく犬になるので、サビで元気なお手が出来るように準備しておくワンね。

◆ ◆ ◆

■「Cipher Cipher」

【発売日】

2026年2月18日(水) 【収録楽曲】※全形態共通 Cipher Cipher

作詞・作曲：雫 編曲：ポルカドットスティングレイタイトル未定Cipher Cipher（TV Size Ver.）Cipher Cipher（Instrumental）

通常盤（CD Only） PCCG-02478 / 1,500円(税込) 初回限定盤（CD+BD） PCCG-02477 / 2,200円(税込)

【封入特典】

特典Blu-ray

-「Cipher Cipher」MV

-「Cipher Cipher」MVメイキング きゃにめ限定盤（CD+BD+アクリルスタンド） SCCG-00178 / 4,950円(税込)

【封入特典】

・アクリルスタンド

・特典Blu-ray

-「Cipher Cipher」MV

-「Cipher Cipher」MVメイキング

■＜ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜＞

【出演】

花澤香菜 ポルカドットスティングレイ 【日程／会場】

-大阪

2026年2月8日(日)

開場16:00 / 開演17:00

GORILLA HALL OSAKA（〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉１丁目１−８２ SPORTS VILLAGE SUMINOE 内） -東京

2026年2月14日(土)

開場16:30 / 開演17:30

EX THEATER ROPPONGI（〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目２−９） 【料金】

-大阪

・スタンディング 9,900円(税込)+ドリンク代別途

-東京

・スタンディング 9,900円(税込)+ドリンク代別途

・指定席 9,900円(税込)+ドリンク代別途 【チケット販売スケジュール】

ファンクラブ先行

申込受付期間 2025/10/16(木) 21:00 〜 2025/10/31(金) 23:59

抽選結果発表 2025/11/06(木) 19:00以降

支払手続期間 2025/11/06(木) 19:00 〜 2025/11/09(日) 23:59

受付URL：https://hanazawakana-fc.com/special_contents/?contents_id=2&id=45

■TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』

【放送時期】

2026年1月放送開始 【TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』第1弾PV】

https://youtu.be/HV5DcLBjN2I 【スタッフ】

『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）

原作 タカヒロ

漫画 竹村洋平

監督 田村正文

シリーズ構成 中西やすひろ

脚本 中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太

キャラクターデザイン 中野圭哉

コンセプトコンポジット 郄津純平

美術監督 小原志野

色彩設計 鈴木咲絵

色彩設計補佐 椛谷麻衣

撮影監督 林 幸司

CGディレクター 田場隆将（サンジゲン）

編集 丹 彩子

音楽 KOHTA YAMAMOTO

音響監督 横田知加子

音響制作 ダックスプロダクション

アニメーション制作 パッショーネ × ハヤブサフィルム 【キャスト】

和倉優希 広瀬裕也

羽前京香 鬼頭明里

東 日万凛 宮本侑芽

駿河朱々 日野まり

大河村 寧 立花日菜

出雲天花 内田真礼

東 八千穂 稗田寧々

若狭サハラ 上田麗奈

山城 恋 花澤香菜

備前銀奈 吉田有里

和倉青羽 楠木ともり

銭函ココ 千本木彩花

湯野波音 日高里菜

紫黒 杜野まこ

雷煉 くじら

壌竜 生天目仁美 権利表記

Ⓒタカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部 公式サイト：https://mabotai.jp/

公式X（旧Twitter）：@mabotai_kohobu

少年ジャンプ＋『魔都精兵のスレイブ』ページ：https://shonenjumpplus.com/episode/10834108156641784254