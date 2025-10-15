７人組ガールズグループ「ＸＧ」が、日本マクドナルド株式会社のチャリティー活動「青いマックの日」（１９日開催）に先駆けて１５日に都内で行われたライブ配信イベント「＃青いリアタイマクパ」に出演した。

「青いマックの日」は、病気の子供とその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の支援を目指しており、ＸＧは今年の特別サポーターに就任。店舗では３１日までの期間限定で、７人が好きなメニューを組み合わせたオリジナルセット「ＢＬＵＥ ＧＡＬＡＸＹ ＳＥＴ」を発売している（募金選択可能、モバイルオーダーとデリバリーサービスのみ）。イベントでも、メンバーが同セットを食べながらの配信となった。

出演後には報道陣の取材に対応。配信を彩った宇宙人アバターにかけて“宇宙級”に印象深いことを問われたＣＨＩＳＡは「この前音源のチェックで、（翌朝の）４時半までかかった。脳が無重力モードで、あの瞬間は宇宙にいた」と振り返った。

今年やり残したことを聞かれたＨＩＮＡＴＡが「みんなと旅行に行けてない。自然を味わいたい」と話すと、ＨＡＲＶＥＹは「雪山へ行こう！」と応じていた。