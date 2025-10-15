元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。高身長ゆえにドジャースの大谷翔平投手・真美子さん夫妻の“代役”を務めた経験があると語った。

この日は「身長が大きい女子と小さい女子が大集合」とし、それぞれの「あるある」についてトークを展開した。

身長が「185か186」という木村さん。「主人とスーパーに買い物に行ったら、おばさまが“あなた背が高くてかっこいいわね”って声かけてくださって。あなた真美子さんくらいの身長？って」と、スーパーの買い物客に声をかけられたとした、

木村さんは「確かに私が185センチくらいで、真美子さんが180〜183センチくらい。主人（元バレーボール選手の日高裕次郎氏）も192センチで大谷選手と一緒」とし、「おばさまが“絶対に大谷夫妻に会えることはないから、あなたたちの間に入って写真撮ってもいい？”って言われて。大谷さんと真美子さんというていで写真を撮った」と明かした。

これにはMCの上田晋也も「木村さん優しい！」としつつ「というかそのマダムもそれでいいのか？」と首をひねっていた。