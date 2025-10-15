日本テレビ「上田と女が吠える夜」が１５日、放送され、『身長が小さい女子と大きい女子が大集合』し、身長についてのあるあるトークが繰り広げられた。

２０１２年ロンドン五輪銅メダル獲得に貢献するなど、女子バレーボール界のエースとして活躍し、１７年３月に現役引退を表明した元代表、木村沙織さんも登場。「現役の時なんですけど、オリンピックって、１８５ｃｍ以上と９０キロ以上はビジネス（クラス）乗れるんです」と現役当時の日本代表の海外移動時の飛行機移動について説明。スタジオには「え〜っ！」と声があがり、ＭＣの上田晋也も「そうなんだ」と驚いた。

木村さんは「私、１８５・５ちょっとあったんですけど、プロフィールにちょっとでも小さく書きたい、って、１８４・５って書いたんですよ。だからビジネス（クラス）を逃しちゃって、後悔したことあります」と苦笑いで打ち明けた。スタジオでは女優顔負けのルックスと、『何頭身？』と声があがりそうな抜群のスタイルも際だっていた。

木村さんは１６年１２月に元バレーボール選手の日高裕次郎氏と結婚を発表。２３年２月に長男（２）を出産している。