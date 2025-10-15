遠方からでも行きたいと思う「大分県の道の駅」ランキング！ 2位「原尻の滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
週末のドライブや旅行の途中で立ち寄る“道の駅”。地元の特産品や絶景スポット、美味しいグルメなど、今や「目的地になる休憩所」として注目を集めています。中には、わざわざ遠くから足を運びたくなるほど魅力的な場所も。今回は、そんな人気の道の駅をめぐる注目のランキングを発表します。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、「遠方からでも行きたいと思う大分県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「東洋のナイアガラとも称される原尻の滝に隣接している道の駅で、滝の周りを散策できる吊り橋からも絶景が楽しめ、広々とした店内には品揃えが豊富で、久住連山や高原への入り口としても便利な場所にあるからです」（60代男性／愛知県）、「道の駅と一緒に自然観光が楽しめるので、遠方からでも訪れてみたいと思いました。滝を眺めながら食べられる地元グルメも気になります」（50代女性／宮崎県）、「豊後大野市にある滝の景観が美しく、自然の迫力を楽しめるだけでなく、地元特産品や食事も充実しているため」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉大国の温泉や温泉郷に足を運びたいから」（20代男性／東京都）、「由布院とセットで観光でき、地元食材を使った料理やスイーツが楽しめるから」（20代女性／東京都）、「温泉地として有名な由布院にあり、観光と癒しを一度に楽しめるのが魅力です。地元の特産品やスイーツも充実しており、旅の拠点として立ち寄りたいと思いました。遠方からでも行く価値があります」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：原尻の滝（豊後大野市）／52票道の駅「原尻の滝」は、「東洋のナイアガラ」とも称される原尻の滝のすぐそばに位置する道の駅です。滝の雄大な景観を楽しみながら休憩ができるのが最大の魅力。地元豊後大野市で採れた新鮮な野菜や特産品が販売されており、特に原尻の滝周辺の自然を生かした商品が人気です。滝や田園風景の散策と合わせて立ち寄る観光客が多く、大分の自然の美しさを感じられます。
1位：ゆふいん（由布市）／59票「ゆふいん」は、日本有数の温泉地である由布院温泉の玄関口に位置する道の駅です。由布岳の美しい眺望を背景に、地元の新鮮な野菜や特産品、手作りのお菓子などが豊富に並びます。特に由布院ならではの牛乳や乳製品、温泉地の名産品が人気です。温泉と観光の拠点として多くの旅行者に利用されており、大分の「食」と「癒やし」の魅力を発信しています。
