「待ってたよー」ティモンディ前田、10月下旬より活動再開を報告。「最近見ないなと思ったら」
グレープカンパニーの公式X（旧Twitter）アカウントは10月15日、投稿を更新。お笑いコンビ・ティモンディの前田裕太さんが活動を再開することを報告し、温かい声が寄せられています。
【投稿】ティモンディ前田、活動再開を報告
この投稿には「おかえりなさい！」「待ってたよー」「嬉しいニュース」「体調優先で！」「会社も本人も焦らないでほしいな」「最近見ないなと思ったら体調悪かったん」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】ティモンディ前田、活動再開を報告
「会社も本人も焦らないでほしいな」同アカウントは「【ティモンディ前田に関するご報告】この度、ティモンディ前田は10月下旬より体調を優先しつつ徐々に活動を再開いたします」と投稿。続けて「休養中は多くの温かいお言葉をいただき誠にありがとうございました。引き続き変わらぬご支援の程、よろしくお願い申し上げます」とつづりました。
7月より体調不良で活動休止前田さんは7月7日、体調不良により活動を休養することを発表。ファンからは「ゆっくり休んでください」「いつまでも待っててやるからな！」などの声が寄せられていました。活動再開後の活躍を期待しましょう。
(文:堀井 ユウ)