シンガー・ソングライター米津玄師さん（34）の楽曲『IRIS OUT』が、15日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、オリコン史上最速で累積再生数1億回を突破。この記録を受け、米津さんがコメントを寄せました。

楽曲『IRIS OUT』は、週間再生数2,805.5万回を記録し4週連続1位を獲得するとともに史上最速で累積再生数が1億回を突破しました。

米津さんは、「純粋に嬉しいです。ただ、それもこれも全てチェンソーマンという素晴らしい漫画が最初にあって初めて生まれた現象なので、自分の曲が受け入れられて嬉しいという気持ちがありつつも、映画の評判が良いことの方がはるかに嬉しいかもしれません」と心境を明かしました。

これで累積再生数を、1億1619.9万回とし、9/29付からの登場4週目で大台に到達しました。『1億回再生突破週数』記録は、YOASOBIの『アイドル』（5週）を超え、オリコン史上最速での達成となりました。

また、1億回突破は自身通算18作目で、ソロアーティストによる『アーティスト別1億回再生突破作品数』記録でも、Vaundyさんと並ぶ歴代1位タイから歴代単独1位に浮上しました。

楽曲を聴いてくれた方々に米津さんは「それなりに長く音楽を続けてきました。中でも『IRIS OUT』は初期の楽曲っぽいという評判を耳にするので、この曲がわたしとの久しぶりの再会である人も少なからずいるのではないかと思います。そんなふうに再び出会ってまたどこかで。ここで初めて会った人もずっと聴いてくれてる人も含めて、お互い楽しく生きていきましょう」とメッセージを送っています。

オリコン調べ（2025/10/20付）