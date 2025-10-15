「２０２５パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージが１５日に開幕し、パ・リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムとの初戦（みずほペイペイ）を制した。延長１０回の末、２―１のサヨナラ勝ち。最後は１０回一死満塁から山川穂高内野手（３３）の一打で勝負が決した。ソフトバンクはアドバンテージ１勝を含む通算成績を２勝０敗とした。

大砲の表情が偽らざる心中を物語っていた。１０回、満塁の絶好機。玉井の初球を積極的にスイングすると、打球は三塁手の前で高くバウンドして左前に転がった。球場のボルテージは最高潮。幸運な当たりに山川は「あぶねぇ」と連呼しながらナインの祝福を受けた。三塁手の正面なら併殺打コース。ヒーローは苦笑いが止まらなかった。

歓喜の瞬間を見届けた王貞治球団会長（８５）は「初戦はお互いにとって絶対に取りたい試合だからね。勝つと負けるじゃ大違い」と興奮気味に価値ある勝利を振り返った。殊勲の山川については「これで気をよくして、明日からも頑張ってほしい」と、昨季に続くポストシーズンでの大暴れを期待した。