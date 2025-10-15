日本ハムは１５日、「２０２５パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）でソフトバンクと対戦。延長戦の末１―２でサヨナラ負け。大事なステージ初戦を落とした。

先発・達は初回一死満塁のピンチを切り抜けると、その後は尻上がりに復調。６回を投げ６安打無得点の好投を見せた。

だが、両軍無得点のまま７回からマウンドに上がった２番手・田中がこの回先頭の野村に左中間への一発を被弾。均衡を破られた。

一方、打線は立ち上がりから相手先発・モイネロ攻略に奮闘。初回、２回、５回と再三にわたり得点圏に走者を進めたが、あと一本が出ず。７回まで得点を奪えなかった。

それでも１点リードされた８回一死無走者から主砲・レイエスが右中間へ同点弾。試合を振り出しに戻した。だが、延長１０回に５番手・金村が２四球と安打などで一死満塁の窮地を招くと、最後は玉井が山川に左前へのサヨナラ打を許し試合を決められた。

大事な初戦を落とした新庄剛志監督（５３）は試合後、「もうね、このファイナルは誰が打ったとか、この間も言ったように。よくやりましたよ。アンラッキー」と淡々。「達君がゲームを作ってくれたし。『さあ、（田中）正義君、頼む』っていうところで一発打たれて。ソフトバンクさんも『松本君頼む』で（レイエスに）一発打たれて。最終的に向こうが勝ったので。明日、明後日、まだあと２つ（試合が）あるので。これこそ切り替えでしょう」と語気を強めた。

昨年とは違い初戦から僅差のゲーム。大敗ではなかっただけに指揮官に落ち込む様子はない。

「明日、明後日（勝利を）取れたらもっといいですけどね。そう甘くはないと思うんですけど。まあでも（今日は）作戦ができんかったね。ノーアウト、ワンアウトでちょっと塁が埋まらず、ツーアウトで埋まったので。でも、ああだこうだ言ってもしょうがない。明日はこの逆になるようにやっていきます」（新庄監督）

最後は普段どおり即座に気持ちを切り変え翌日の決戦に備えていた。