「この牛柄ビキニは破壊力ありすぎっ…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー・菌烨tako《衝撃的な究極ボディ》に反響の嵐

最高すぎるカウガール降臨…！

『「息を呑むほどの美貌に言葉がありませんっ…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー・菌烨tako《度肝を抜く完璧ボディ》に話題騒然』が注目を集めた、菌烨takoがインスタを更新。

RPG『無限大ANANTA』に登場する人気キャラクター「Anomin」に扮した最新コスプレショットが大きな話題を呼んでいる。

特徴的な青みがかったウィッグに、トレードマークの牛柄ビキニとデニムショーツ。ゆるく羽織ったチェックシャツの隙間からのぞく大胆なシルエットは、まさに、ゲームから飛び出してきたよう。

キャラクターの象徴であるモチーフを忠実に再現し、胸元のカットラインまで緻密に設計されたデザイン。生地の質感とフィット感がリアルで、立体的な陰影を生み出している。

投稿直後から「いいね」が殺到し、ファンからは「リアルAnominが現れた」「表情まで完全一致」と、称賛のコメントが相次いでいる。

菌烨takoはこれまでも『鳴潮』や『原神』など数々の作品で圧倒的な再現度を見せてきた。今回のAnominは「遊び心とセクシーさを両立させた挑戦的な作品」と評されている。

細部まで作り込まれた衣装やアクセサリー、キャラクターの持つ小悪魔的可愛さを完璧に体現しており、コスプレイヤーとしての表現力の高さを改めて証明した一枚となった。

