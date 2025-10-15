俳優の吉沢亮さん（31）が15日、ゲームソフトの発売記念イベントに池田エライザさん（29）、お笑いコンビ・オズワルドと登場。イベント中、大ヒットとなった映画『国宝』の話題に笑みを浮かべる場面がありました。

ゲームの舞台が昼と夜、2つの顔を持つことにちなみ、昼の過ごし方を聞かれた吉沢さんは「筋トレ」と回答。理由について「我々の仕事として、体重を増減したりとか色々ありますし、（脂肪が）落ちやすいように仕上げておく必要があるかなと思って、筋トレはちょくちょくしてますね」と話しました。

“最近、探索・探求していること”という質問には「外に出る理由」と答え、「僕めちゃくちゃインドアで。仕事以外に外に出る理由がない。ずっと家でゲームしていたりするので、（ゲームの舞台となる）ミアレシティのトレーナーたちのように、何か街を散策する理由が欲しい」と明かしました。すると、オズワルド・伊藤俊介さん（36）が「トレーナーと一緒だったら、夜外に出て誰かと戦うことになりますよ」とすかさずトークを広げ、会場を盛り上げました。

続いて、“ぜってー挑戦したいこと”については「英語」だと話し、「絶賛挑戦中なんですけど。今、役で英語の先生をやっていまして、英語のセリフも多いので結構練習しているんですけど、なかなか難しくて、これを機に英語をしゃべれるようになったら海外旅行とかも楽しめそうだし“いいな”と思って」と語りました。

このコメントに伊藤さんが「いや、これはもう完全に『国宝』きっかけで海外に飛び出そうとしてますよ」とツッコむと、吉沢さんは「いやいやいやいや」と照れ笑い。恐縮しながらも「可能性も広がるとは思うので、英語はできるようになりたいなとは思いながらやってますね」と話しました。

吉沢さんらが登場したのは、人気ゲームシリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』発売記念イベント。吉沢さんと池田さんはゲームのテレビCMに出演しています。

