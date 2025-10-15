◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神2―0DeNA（2025年10月15日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕。阪神はDeNAとの初戦に快勝し、1位のアドバンテージ1勝を加え通算2勝となった。残り5試合で2勝すれば突破が決まる。

先発の村上が5回を5安打無失点。6回から継投に入り、及川、石井の2人で6、7、8回の3イニングを零封し、9回は岩崎が抑えて無失点リレーを完成させた。

打線も6回に森下、小野寺が適時打を放って2点を奪い、逃げ切り勝ちを収めた。セ・リーグ優勝チームがファイナルS初戦を白星発進したのは過去10チームで、敗退は17年の広島のみ。突破率は実に90％を誇り、阪神もかなり優位に立ったのは間違いない。

ABCテレビ、サンテレビで試合を解説した元阪神監督でスポーツニッポン評論家でもある矢野燿大氏は、カギを握った勝因について「村上、坂本の粘り」とピックアップした。

「これだけランナーを出して、ピンチをつくると、どこかで崩れるものだが、粘り切った。その中ではカーブ。僕が（スコアブックを）つけている中で、4球しか投げてないんですよ。その4球が全部ストライク。そして勝負球でも2球使っている。やっぱり手を尽くすという、そこは坂本の凄いところ。使わないのではなくて、あるものは全部使う。そういう良いところが出た」と、捕手・坂本のインサイドワークに応えた村上とのバッテリーを勝因に挙げた。

村上は今季投手タイトル3冠を獲得した虎のエース。矢野氏は「幅がある。自信がある。マウンドでも出てました。ランナー出しても動揺しない気持ちの強さも出た」と称えていた。