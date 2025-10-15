「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

阪神の藤川球児監督は試合後、「本当にチーム全員の力で、タイガースらしいゲームになったと思いました」と語り、先制点を呼び込んだ近本光司外野手の三盗について驚きの声をあげた。

インタビュアーから問われると「よくわかりませんでした。驚いた？そうですね」と指揮官。六回に二塁走者の近本が鮮やかな三盗を決めた。そして森下が先制タイムリーを放ち、なおも２死一、三塁から小野寺が貴重な２点目となる右前適時打を放った。

筒井外野守備走塁コーチは「しっかり準備して、近本がいいタイミングで行ってくれた。サイン？言いづらいところもあるし、あれで流れが変わったと思うので。ああいう準備をしたい。近本がよく頑張った」と語った。

五回に積極的な采配を見せた。安打を放った中川に代走・小野寺を告げ、投手・村上に代打・ヘルナンデスを告げた。そんなタクトがチームに流れを呼び込んだ。「非常に集中力高く、タイガースらしい野球」と語った藤川監督。アドバンテージ含めて２勝０敗と日本シリーズ進出へ前進した。