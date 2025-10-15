アツギの新作インナー♡毛布のような肌触り「裏起毛インナー」で冬支度を

冷え込む季節が近づくと、肌にやさしく包まれるようなあたたかさが恋しくなりますよね。アツギが展開する「ホットコンフォート」シリーズから、まるで毛布のような心地よさを叶える「裏起毛インナー」がオンライン限定で新登場しました。保温性はもちろん、肌触りの良さにもこだわった1枚は、これからの季節のマストアイテムです♡

アツギのインナーで叶える“毛布のようなぬくもり”

アツギの「ホットコンフォート」シリーズに仲間入りした「裏起毛インナー」は、寒い季節を快適に過ごすために開発された一着。

毛足の長い濃密なシャギーが空気を含み、自然な保温効果を発揮します。肌側全面に起毛素材を使用しており、まるで毛布に包まれているような優しい肌触りが魅力です。

少し肉厚でなめらかな生地は、寒い朝も思わず手に取りたくなる心地よさです。

「BAMBI WATER」カップ付きTシャツで理想のシルエット！

1枚でも着映える♡アツギのインナーはデイリーに活躍

裏起毛インナーは、程よい厚みとハリ感があるため、肌着としてはもちろんトップスとしても使える万能アイテム。

シャツやカーディガンを重ねても着ぶくれせず、デニムなどの定番ボトムとも好相性です。ブラックとオークグレーのシックな2色展開で、オフィスやお出かけなど、さまざまなシーンにマッチします♪

裏起毛Uネック8分袖インナー



価格：2,420円（税込）

サイズ展開：S／M／L／LL

カラー展開：ブラック／オークグレー（全2色）

発売日：2025年10月8日（水）

販売場所：アツギオンラインショップ／楽天市場／Yahoo！ショッピング／Amazon／Qoo10など

寒い季節を快適に♡アツギのインナーであたたかく

「ホットコンフォート」の裏起毛インナーは、保温性・肌触り・デザイン性のすべてを兼ね備えた冬の心強い味方。

冷えが気になるこれからの季節、あたたかく快適に過ごすための一枚として、ぜひチェックしてみてください♡