CSファイナルステージ開幕！【10.15ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 2025年10月15日 22時31分 西スポWEB otto! 練習を見守る小久保監督（撮影・星野楽）小久保監督（右）と握手を交わす山川（撮影・星野楽）練習を見る王会長（撮影・星野楽）笑顔を見せる周東（撮影・星野楽）キャッチボールで調整する有原（撮影・中村太一）グラウンドに姿を見せた内川聖一氏（撮影・星野楽）今宮（手前）に声をかける和田球団統括本部付アドバイザー（撮影・星野楽）笑顔を見せる栗原（撮影・星野楽）笑顔で打撃練習する柳田（撮影・星野楽）打撃練習する正木（撮影・星野楽）外野で守備練習する牧原大（撮影・栗木一考）笑顔を見せる周東（撮影・栗木一考）松井稼頭央氏（右）と話す小久保監督（撮影・栗木一考）和田球団統括本部付アドバイザー（右）にあいさつする日本ハム・清宮（撮影・栗木一考）日本ハム・清宮（左）と話す王会長（撮影・栗木一考）内川氏（右）と話す柳田（撮影・栗木一考）日本ハム・松本（右）と話す前田健太（撮影・栗木一考）日本ハム・万波（右）と話す山川（撮影・栗木一考）前田健太（右）と握手を交わす小久保監督（撮影・栗木一考）ソフトバンクの先発メンバー（撮影・星野楽）国歌独唱する家入レオ（撮影・中村太一）日本ハム・新庄監督（左）と抱き合う小久保監督（撮影・栗木一考）メンバー表交換時に全員で手を上げる小久保監督や日本ハム・新庄監督、審判団（撮影・中村太一）メンバー表交換時に全員で手を上げる小久保監督、日本ハム・新庄監督、審判団（撮影・中村太一）始球式を務める内川氏（撮影・栗木一考）始球式を務める内川聖一氏（撮影・星野楽）始球式を務め、笑顔を見せる内川聖一氏（撮影・星野楽）ＣＳファイナル初戦に先発したモイネロ（撮影・栗木一考）１回２死一塁、日本ハム・郡司の打球を一塁へ悪送球したモイネロ（撮影・栗木一考）１回１死、柳町は中前打を放つ（撮影・栗木一考）１回１死、日本ハム・達（右）から中前打を放った柳町（左）（撮影・栗木一考）１回１死一塁、右前打を放つ栗原（撮影・星野楽）１回１死、中前打を放つ柳町（撮影・中村太一）１回１死一塁、右前打を放つ栗原（撮影・中村太一）１回１死満塁、二ゴロ併殺に倒れ、悔しさをにじませる牧原大（撮影・星野楽）２回１死二塁、遊内野安打を放つ海野（撮影・星野楽）２回１死二塁、海野の遊内野安打で飛び出し、二塁に戻る二走・山川（撮影・星野楽）ＣＳファイナルステージ第１戦に先発したモイネロ（撮影・栗木一考）４回１死一塁、日本ハム・水谷の二盗を阻止する海野（撮影・中村太一）４回１死一塁、二盗を失敗する日本ハム・水谷（撮影・中村太一）１回１死満塁、牧原大は打席入りでファンから誕生日ソングを贈られる（撮影・栗木一考）５回の攻撃を前に円陣を組むソフトバンクナイン（撮影・中村太一）５回１死三塁、日本ハム・レイエスを浅い中飛に仕留めグラブを叩くモイネロ（撮影・栗木一考）５回２死三塁、日本ハム・郡司を三ゴロに仕留めたモイネロ（撮影・栗木一考）５回２死、中前打を放つ柳田（撮影・中村太一）５回２死、中前打を放つ柳田（撮影・星野楽）５回２死一、二塁、右飛に倒れた栗原（撮影・中村太一）６回１死、日本ハム・清宮の打球を好捕し一塁へトスする中村（撮影・栗木一考）６回１死、日本ハム・清宮幸の一ゴロでベースカバーに入るモイネロ（撮影・中村太一）６回２死、左翼線へ二塁打を放つ今宮（撮影・栗木一考）ジェット風船を飛ばし、声援を送るファン＝１５日午後７時５９分、福岡市中央区のみずほペイペイドーム（撮影・中村太一）７回無死、左中間へ先制ソロを放つ野村（撮影・星野楽）７回無死、左中間に先制ソロを放ち、一塁を回る野村（撮影・中村太一）７回無死、先制ソロの野村（右）を迎える小久保監督（撮影・栗木一考）７回無死、左中間に先制ソロを放ち、ダイヤモンドを回る野村（撮影・中村太一）７回無死、左越えに先制ソロ本塁打を放ち、ベンチ前で喜ぶ野村（左から２人目）（撮影・中村太一）７回無死、左中間へ先制ソロを放ち、柳町（左）とタッチを交わす野村（撮影・星野楽）７回無死、野村の先制ソロが飛び出し、喜ぶモイネロ（撮影・栗木一考）８回１死、日本ハム・レイエスに同点ソロを浴び、天を仰ぐ松本裕（撮影・星野楽）８回、２番手で登板する松本裕（撮影・栗木一考）９回、３番手で登板する杉山（撮影・栗木一考）９回１死一塁、代打周東（右）を打席に送る小久保監督（撮影・栗木一考）９回無死一塁、送りバントを失敗する野村（撮影・栗木一考）９回１死一塁、代打周東は左飛に倒れる（撮影・栗木一考）延長１０回、４番手で登板する藤井（撮影・栗木一考）延長１０回、４番手で登板した藤井（撮影・星野楽）１０回２死一、二塁、日本ハム・水谷の打球を好捕した牧原大（撮影・栗木一考）延長１０回無死一塁、投前犠打を決める中村（撮影・中村太一）延長１０回１死一、二塁、左前打を放つ今宮（撮影・中村太一）延長１０回１死満塁、山川は左前にサヨナラ打を放つ（撮影・栗木一考）延長１０回１死満塁、左前にサヨナラ打を放ち、笑顔の山川（手前）（撮影・中村太一）延長１０回１死満塁、左前にサヨナラ打を放つ山川（撮影・中村太一）延長１０回１死満塁、サヨナラ打を放ち祝福される山川（左から３人目）（撮影・栗木一考）延長１０回１死満塁、サヨナラ打を放った山川（５）のもとに駆け寄るソフトバンクの選手たち＝１５日、福岡市のみずほペイペイドーム（撮影・中村太一）サヨナラ打を放った山川を迎える小久保監督（撮影・中村太一）日本ハムにサヨナラ勝ちし喜ぶソフトバンクナイン（撮影・栗木一考）延長１０回１死満塁、サヨナラ打を放ち、拳を突き上げる山川（撮影・星野楽）お立ち台でポーズを決める山川（撮影・星野楽）ファンとタッチを交わす山川（撮影・星野楽）お立ち台でガッツポーズする山川（撮影・星野楽）お立ち台でガッツポーズする山川（撮影・星野楽）