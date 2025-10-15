◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第1戦 ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが、延長サヨナラ勝ちで大事な初戦を制した。

先発のモイネロは初回、四死球と自らの失策で2死満塁のピンチを招いたが清宮幸太郎が一ゴロに打ち取り無失点。その裏、ソフトバンク打線は連打と死球で1死満塁としたが、牧原大成が二ゴロ併殺に倒れて得点を奪えなかった。2回も両チームとも一、二塁の好機をつくったが、ともに無得点。その後もソフトバンク・モイネロ、日本ハム達孝太の両先発がピンチを招きながらも得点を与えず、達は6回無失点投球、モイネロは7回無失点投球と緊迫した展開が続いた。

ソフトバンク打線は0−0で迎えた7回裏、この回から2番手として登板した田中正義から、先頭の野村勇が左中間テラス席へ先制ソロ本塁打を放ち試合の均衡を破った。

だが1点リードの8回表、この回からマウンドに上がった2番手の松本裕樹が1死からレイエスに右中間席へ同点ソロ本塁打を浴び試合は振り出しに戻った。

1−1の同点のまま延長戦に突入すると、10回裏にソフトバンク打線は1死満塁のチャンスで、左前へサヨナラ打を放ち試合を決めた。