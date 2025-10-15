◇パCSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク2x−1日本ハム（2025年10月15日 みずほペイペイ）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に開幕。ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が延長10回にサヨナラ打を放ち、先勝。優勝チームのアドバンテージ1勝を加え、2勝とした。

劇的なサヨナラ勝利を収め、小久保監督は「まあ、1回、2回とチャンスあったところで（得点を）取れなかった。野村のホームランでいけるかと思ったけど、そう甘くはなかった。最後はよくつないでくれた」と激闘を振り返った。初戦をものにし、アドバンテージも含め2勝。「もちろん、大きいですね」とうなずいた。

この日は4番に中村、7番に山川を起用。その狙いについて「フェニックス・リーグで調整はしてきましたけど、（CSファイナルSが）スタートするにあたって、4番山川は考えてなかった。山川が悪いわけではなく、今年の戦いで短期決戦を考えた時、一番、点の取れる確率をということ。誰も異論はなかったです」と明かした。

また、8回にレイエスに同点弾を許した松本裕については「力勝負にいって、あんな真っすぐをあんなところに打つレイエスが凄い」と打者を称えた。「明日、また、やり返せばいい」としながらも、「状態はかなりいいので要注意ですね」と警戒を強めた。